في واقعة مؤسفة في مونديال السيدات، أثناء مباراة إنجلترا ونيجيريا، تعرضت لورين جيمس لاعبة منتخب إنجلترا للطرد المباشر بعد حصولها على الكارت الأحمر.

حيث قامت جيمس بدهس منافستها في منتخب نيجيريا، ماشيل ألوزي، أثناء وقوعها على الأرض، الأمر الذي بدا متعمدا منها.

ففي الدقيقة الـ 84 من عمر المباراة سقطت ألوزي، فقامت جيمس بدهسها، و عند عودة حكمة المباراة “للفار” ، تبين تعمد جيمس في دهس منافستها، الأمر الذي عرض الأخيرة للطرد المباشر بعد حصولها على الكارت الأحمر.

وفازت إنجلترا بركلات الترجيح على نيجيريا في دور الـ16 بكأس العالم للسيدات بعد التعادل دون أهداف في 120 دقيقة.