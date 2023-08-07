كشفت لورا زيلينسكي، زوجة نجم خط وسط نادي نابولي، البولندي بيوتر زيلينسكي، أن اللاعب اقترب من وداع فريقه الحالي.

ونشرت لورا صورًا لزوجها بقميص نابولي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة: “لم أكن مستعدة للوداع”.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في الساعات الماضية أن الأهلي قدم عرضًا رسميًا إلى نابولي للظفر بخدمات زيلينسكي هذا الصيف، وأشارت إلى أن النادي المُنافس في دوري روشن مُستعد لمنح اللاعب البولندي راتبًا سنويًا قدره 12 مليون يورو، بعقد لمدة 3 سنوات.