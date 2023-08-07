كشفت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، عن رصدها نوعين جديدين من الطيور داخل أراضي المحمية.

والنوع الأول هو طائر النورس من نوع مستدق المنقار (Larus genei) Slender-billed Gull، و يعدّ نادراً ما يُشاهد في الأماكن الصحراوية، ويشاهد بكثرة في المناطق الساحلية وخصوصاً في فصل الشتاء.

أما النوع الآخر الذي تم رصده هو طائر النحام الكبير Greater Flamingo(Phoenicopterusroseus ، وسجل هذا النوع في المملكة بشكل عام كمهاجر متكاثر وعابر، ويعدّ من الطيور الزائرة شتوياً خصوصاً على السواحل الشرقية والغربية إضافة إلى المنطقة الوسطى بسبب مرحلة الانتقال بين السواحل.

وبذلك أصبح عدد أنواع الطيور التي تم تسجيلها في المحمية حتى الان 288 نوعاً من أصل 499 نوعاً مسجلة في جميع مناطق المملكة أي ما نسبة 57% من اجمالي الطيور المسجلة في المملكة وهذ يدل على أهمية موقع المحمية للطيور في المملكة.