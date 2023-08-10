كشفت تقارير فرنسية ، اليوم ، عن موقف النجم الفرنسى كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، من الأزمة التى يواجهها مع فريقه خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد قرار النادي بعرض اللاعب للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكرت صحيفة «Le Parisien» ، أن مبابي أخبر رئيس إدارة النادي الفرنسي ناصر الخليفي ، عن رغبته في البقاء مع النادي هذا الصيف ، مضيفة أنه مهما حدث مبابي لا يريد الرحيل .

كما أكدت على عدم رغبة المهاجم الفرنسي ببيع عقده .

وفي وقت سابق رفض مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، إذ يرغب في الرحيل مجانًا عن صفوفه في صيف العام المقبل .