كشفت مصادر أن انطلاقة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم من المقرر أن تتأجل لبعض الوقت بسبب تأهل فريقه إلى دور الثمانية بكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي.

ونجح ميسي في تسجيل المباراة الثالثة على التوالي خلال فوز فريقه بنتيجة 3-1 على نظيره أورلاندو سيتي ليقود فريقه الجديد إلى دور 16 الأسبوع الماضي.

كما أضاف ميسي هدفين أمام دالاس بنتيجة تعادل 4-4 قبل التفوق بركلات الترجيح 5-3 يوم الاثنين الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي نادي إنتر ميامي مع تشارلوت غدا الجمعة ثم سيخوض فريق ميسي النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث يوم 19 أغسطس آب الجاري.