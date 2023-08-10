أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا لا يجوز إيواء كبار السن بدور الرعاية إلا بموافقتهم أو بحكم قضائي.

وأوضحت الوزارة أهمية مراعاة كبار السن من المواطنين، ممن بلغوا 60 عاماً فأكثر، في ما يتعلق بحقوق الرعاية والاختيار والحماية.

ولفتت إلى أن نظام حقوق كبير السن ورعايته، نص على أن لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة.

وأضافت: “كما أن لكبير السن حق الاختيار، فلا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته أو بعد صدور حكم قضائي بذلك أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن”.

وينص النظام على أنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يحظر الإخلال عمدا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته.