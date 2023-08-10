تحدث خبير سوق الانتقالات ‏جيانلوكا دي مارزيو عن مصير ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في الإنضمام إلى دوري روشن.

وقال جيانلوكا بأنه ليس من المؤكد أن يذهب ‎فيراتي لدوري روشن للمحترفين، لأن زوجته من باريس، كما اشترى بيتا ويمتلك كذلك مطعم هناك.

وأضاف جيانلوكا بأن السؤال الذي يطرحه هو المبلغ الذي يريده نادي باريس سان جيرمان، وكم المبلغ الذي يريده فيراتي من أجل الإنضمام إلى دوري روشن، مشيراً بأنه احتمال ينتقل إلى المملكة.

وتابع الإعلامي الرياضي دي مارزيو بأن إنتقال فيراتي لأحد أندية روشن محتمل بشكل كبير، لأن انريكي مدرب باريس سان جيرمان لا يرغب في وجوده.