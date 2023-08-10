توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى .

وأشار المركز عبر حسابه على موقع «إكس» أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون ما بين 46 إلى 48 درجة مئوية على عدد من المناطق بدءًا من السبت المقبل.

وقال المركز : “إنه يتوقع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين 46 إلى 48 درجة مئوية على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، والمدينة المنورة ابتداءً من يوم السبت وحتى نهاية الأسبوع القادم” .