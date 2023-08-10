توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى .
وأشار المركز عبر حسابه على موقع «إكس» أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون ما بين 46 إلى 48 درجة مئوية على عدد من المناطق بدءًا من السبت المقبل.
وقال المركز : “إنه يتوقع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين 46 إلى 48 درجة مئوية على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، والمدينة المنورة ابتداءً من يوم السبت وحتى نهاية الأسبوع القادم” .
⚠️ يتوقع " بمشيئة الله " استمرار تأثير ارتفاع درجات #الحرارة العظمى مابين ( 46-48)مْ على المنطقة #الشرقية وأجزاء من مناطق #الرياض #القصيم #الحدود_الشمالية #المدينة_المنورة ابتداءً من يوم #السبت وحتى نهاية الأسبوع القادم.@emara_sharqia @emara_riyadh @EmarahAlQassim @SaudiDCD… pic.twitter.com/oxXyaJu5Ao
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 10, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً