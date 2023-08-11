أوضحت الفنانة المصرية انتصار أسباب قلة الزواج، أن الفتيات نزلت لساحات العمل، مزاحمين الشباب، الأمر الذي جعل الشباب يجلسون على المقاهى دون عمل.

وقالت في تصريحاتها خلال برنامجها من غير نفسنة المذاع على قناة هي، أن القتيات يجملون كلمة “سنجل” حتى تداري الألم، وأضافت أنه يجب على البنات أن يجلسن في منازلهن حتى يتسني للشباب العمل والزواج.

واكدت أن جميع البنات لديهم الرغبة في الزواج وتكوين أسرة، وأنهم فقط يقومون بإخفاء حزنهم تحت مسمى،”السنجلة “.

وأردفت قائلة أن هذا الكلام على مسؤليتها الشخصية، حيث ترى أن الحياة ليست حب فقط، بل هي علاقة بين اثنين تآلفا على نقص، ليكملا حياتهما معا، وأن المروجين للـ” سنجلة “، هم أيضا المروجون لعمل المرأة، الذي هو من أسباب قلة الزواج.