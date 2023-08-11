أجلت الدائرة الثالثة بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، أولى جلسات استئناف مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق بحكم قضائي، على حبسه 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس الأهلي لجلسة 7 سبتمبر المقبل لحضوره بشخصه.

وكتب محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تهرب المتهم مرتضى منصور من الحضور بداعي المرض وقدم دفاعه شهادة مرضية، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية لحضور المتهم بشخصه”.

والجدير بالذكر أن مرتضى منصور تم حبسه من قبل، لمدة شهر، وتم تنفيذ العقوبة بسجن وادي النطرون في القضية رقم 83 لسنة 2022 ، وبناءً عليه تم عزله من رئاسة الزمالك .

ورفضت المحكمة الإدارية العليا، طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى، على الحكم وتأييد عزله من رئاسة القلعة البيضاء.