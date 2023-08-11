نشرت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران أرقام جميع المرشحين والمرشحات للمقبولين من الدفعة الأولى للعام الدراسي الجديد 1445هـ في السنة الأولى.

وحددت الكلية الوثائق المطلوبة والتي لابد من تسليمها مع نموذج البريد إلى مكتب البريد والتي تتمثل في (استمارة الثانوية العامة الأصل وصورتين منها، ثلاث صور من البطاقة الشخصية الهوية الوطنية، وصورتين من سجل الأسرة.

كما حددت الكلية ضرورة توفير (صورة من نتائج اختبار القدرات العامة ونتائج اختبار التحصيل الدراسي العلمي ونتائج اختبار اللغة الإنجليزية أما في حال كان الاختبار IELTS-TOEFL يرفق الأصل أو صورة مصدقة).

وكذلك لابد من توفير عدد ست صور شخصية حديثة ملونة مقاس (4*6) يشترط للفتيات أن تكون الصورة بالحجاب الإسلامي.

ونوهت الكلية على المرشحين بضرورة تسليم الوثائق إلى أقرب مكتب بريد لمنطقتك وذلك خلال الفترة (من اليوم الخميس 1445/01/23هـ إلى يوم الأحد 1445/01/26هـ).

وأوضحت الكلية أنه تم رفع ملف أرقام المقبولين والمقبولات على على قناة (أي وظيفة) الرسمية في (التليجرام):هنا