اقتحم الإعلامي حسن الصبحان الشهير بـ ملك التوقعات، عالم القصائد وتغنى بقصيدة خلال حضوره إحدى الحفلات في جو طربي رائع وجميل .

وظهر الصبحان وهو يلقي قصيدة ويرقص على قرع الطبول، بينما الحضور منسجمين معه ليفاجئهم بحركة كريستيانو رونالدو الشهيرة ويضحكون .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلاً:” كيف صار هلالي خفيف الدم وله قبول .”

وكان الصبحان قد تحدث عن توقعاته حول مبارة الهلال والشباب، التي أقيمت الأربعاء مؤكدًا أن نسبة فوز الهلال هي مليار بالمئة.