شاركت سائحة إيطالية في المزايدة على التمور في كرنفال بريدة، المقام حاليا بالمدينة، وكسبت المزايدة بفارق ريال واحد.

وظهرت السائغة في مقطع فيديو أثناء المزايدة حيث أنها كسبتها وسط ترحيب المتواجدين، وبفارق ريال واحد زايدت عليه .

يُذكر أن كرنفال تمور بريدة السنوي بات رقمًا مهمًا في روزنامة الأنشطة الاقتصادية والغذائية على مستوى المملكة، إذ تنطلق حركة البيع والشراء قبيل شهر أغسطس من كل عام ويستمر حراكه قرابة 75 يوماً في حركة بيع وشراء لا تهدأ طوال اليوم.