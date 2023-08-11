شاركت سائحة إيطالية في المزايدة على التمور في كرنفال بريدة، المقام حاليا بالمدينة، وكسبت المزايدة بفارق ريال واحد.
وظهرت السائغة في مقطع فيديو أثناء المزايدة حيث أنها كسبتها وسط ترحيب المتواجدين، وبفارق ريال واحد زايدت عليه .
يُذكر أن كرنفال تمور بريدة السنوي بات رقمًا مهمًا في روزنامة الأنشطة الاقتصادية والغذائية على مستوى المملكة، إذ تنطلق حركة البيع والشراء قبيل شهر أغسطس من كل عام ويستمر حراكه قرابة 75 يوماً في حركة بيع وشراء لا تهدأ طوال اليوم.
فيديو | بفارق ريال.. سائحة إيطالية تزايد على التمور في كرنفال بريدة
عبر مراسل الإخبارية يوسف الحميد #الإخبارية pic.twitter.com/8fN37W22LX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 11, 2023
👍👍👍👍👍
ايطالية مرة وحدة هذه شغاله في السعودية أكيد أما سياحة فما يمديها لأن ظروف ايطاليا المادية هي الأقل في الإتحاد الأوروبي