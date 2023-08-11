أكد لويس كاسترو المدير الفني لفريق ⁧‫النصر‬⁩، أن بينه وبين الكأس نصف متر، لافتًا أن مدرب ⁧‫الهلال‬⁩ أيضًا سيكون بينه وبين الكأس نصف متر ولذلك ستكون هناك معركة غدًا لمن سيحقق الكأس .

وقال كاسترو خلال مؤتمر صحفي:” في مثل هذه المعارك الحضور الذهني للاعبين مهم جدًا ، عندما يلعب فريقين أقوياء المهارات الفردية والثقة تصنع الفارق، في مرحلة المجموعات واجهنا الكثير من الأسئلة وأعطينا عليها إجابات جيدة وعندما احتجنا للانتصار نستطيع فعل ذلك.”

وأضاف :” عملنا في التحضير لدراسة الفريق الخصم وكانت أكثر على الصور والفيديوهات بعيدًا عن التدريبات لأننا لا نجد الوقت لذلك ، ورسالتي لفريقي مهما كان اللعب أمام أي فريق في العالم وأمام أي خصم نريد الانتصار فقط.”

وتابع كاسترو :” تطورنا كثيرا لم نشعر بطعم الهزيمة في هذه البطولة، نحن سعيدين ليس لأننا نملك النجوم فجميع الفرق يوجد لديها نجوم ولكن شعورنا بأننا فريق متوحد يتطور سويا يجعلنا أكثر ثقة.”

واستطرد برسالة قوية:” غدًا لا يوجد أعذار، وأنا لا أحب إعطاء الأعذار، انظر لما هو موجود وأعمل على ما أملك في الحاضر، ونبحث دائما عن نقاط قوتنا التي نستطيع من خلالها الوصول إلى أهدافنا وغدا نريد الكأس لنا”، مؤكدًا أنه بينه وبين الكأس نصف متر وهذه ثمرة جهد اللاعبين.

واختتم حديثه :” تقولون أن ⁧‫الهلال‬⁩ لا يملك مهاجم، والآن تقولون لا يملك حارس ، الهلال لديهم مهاجم وحارس وكل اللاعبين ، طبيعي أن يشتكوا قليلاً.”