كشف حسن الصبحان، المعروف إعلاميا بملك التوقعات، عن توقعاته لنتيجة المباراة النهائية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية بين فريقي الهلال والنصر.

وقال “الصبحان” إن النصر أفضل من الهلال لكن النصر مرهق، وسيكون نسبة فوزه صفر%، متوقعا فوز الهلال بثلاثية أو أربعة أهداف على النصر، مؤكدا أن يوم غد سيكون ليلة سوداء على النصر وسينهار.

يذكر أن الهلال سيواجه النصر يوم غد في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف.