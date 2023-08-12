عبر البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن سعادته بالمباراة الأولى التي يلعبها مع فريقه الجديد.

وقال المهاجم البرازيلي في تصريحاته بعد الفوز على الحزم بثلاثية نظيفة ، : «مع انطلاقة الدوري سنتقاتل ونقدم نفسنا بشكل جيد لنحقق المزيد من الانتصارات من أجل اسعاد جماهيرنا».

وأضاف: «سعيد جدًا بهذه البداية الرائعة في أول مباراة رسمية ، و الأهم تحقيقنا للنقاط الثلاث» .

وأبدى سعادته بالاستقبال الذي وجده من جماهير النادي منذ قدومه، وحتى حضور الجماهير بكثافة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل لمتابعة مباراة الفريق أمام الحزم .

يُذكر أن الأهلي فاز على نظيره الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الجولة الأولى لدوري روشن.