قامت قناة canal goat البرازيلية بعمل مقابلة مع راضي العتيبي لاعب نادي الحزم ، عقب إنتهاء مباراة الأهلي والحزم ، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في الجولة الأولى من دوري روشن .

لم يتمكن العتيبي من فهم لغة المراسل ، واحتاج اللاعب إلى مترجم .

وقال العتيبي: ” أن المباراة كانت صعبة جدًا ، لأن اللاعبين لم يتمكنوا من فهم بعضهم البعض”.

وتابع : ” سنحاول أن نتعلم من أخطائنا في المباريات القادمة بإذن الله”.

كما أشار إلى عدم توقعه لرؤية مثل هؤلاء النجوم ،مضيفًا أنه سيعمل مع فريق لإثبات أنفسهم “.

يُذكر أن دوري روشن بات محط أنظار القنوات العالمية وجماهير كرة القدم حول العالم، حيث استطاع جذب شبكات وقنوات البث التلفزيوني العالمية؛ ويرجع ذلك التطورات الضخمة الأخيرة التي تشهدها كرة القدم السعودية.