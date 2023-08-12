تمكن 3 أصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية من تحويل 3 آلاف دولار إلى 250 مليوناً خلال 4 سنوات.

وبدأ الأصدقاء في أعمالهم الحرة برأسمال يبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط، جمعوها بشق الأنفس في العام 2019، وانطلقوا في مشروعهم التجاري.

وانطلق المشروع من فكرة شاب يُدعى رايان بارتليت عندما جمع مع اثنين من أصدقائه ثلاثة آلاف دولار لإطلاق ماركة الملابس الرجالية (True Classic) في عام 2019، ولم يكن أي من هؤلاء الشبان الثلاثة يبيع الملابس من قبل، أو لديه أية خبرات في هذا السوق.

وكانت فكرة الشاب تتلخص في إنتاج قمصان ذات أسعار معقولة ومصممة لتناسب الجميع، وهو ما نجحوا فيه بالفعل وخلال وقت قياسي، وحققوا أكثر من 26 ألف دولار من العائدات في أول شهر فقط من عمليات الشركة، لكنهم وسعوا الطلبات وهذا أوقعهم في مشكلة جعلتهم يستغرقوا عام ونصف للخلاص منها.

وأضاف أنهم سحبوا ا مبلغ ثلاثة آلاف دولار من مدخراتهم لطلب المجموعة الأولى من عينات القمصان، وعمل بارتليت على شراء الإعلانات عبر الإنترنت من خلال “فيسبوك”. وبدأ بمبلغ 100 دولار في اليوم على إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي، وأعاد استثمار الإيرادات من المبيعات المبكرة في المزيد من الإعلانات.

وأكد الشاب أن شركتهم أصبحت أخيراً في وضع يمكنها من التنافس مع المنافسين المباشرين للمستهلكين، وعمالقة الملابس مثل (Nike) و(Ralph Lauren)، لافتا إلى أن الشركة في طريقها لجلب 250 مليون دولار كإيرادات عن العام الحالي 2023. ويضيف أن خطته للبقاء والازدهار تقوم على مبدأ واحد، وهو “أعتمدُ على الدروس التي تعلمتها من الانهيار تقريباً”.