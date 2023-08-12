كشف أحد الدلالين عن دخل بائعي التمور خلال الموسم في سوق بريدة.

وذكر أن دخل الدلال خلال موسم بيع التمور يتراوح من 5 إلى 100 ألف ريال ، وفقًا لحديثه مع قناة «الإخبارية» .

وأضاف أن فترة موسم بيع التمور تصل إلى نحو 70 يومًا، مشيرًا إلى أن الدلال يحرج على التمور و يتم عرض السعر على صاحب التمور وإذا وافق تتم عملية البيع .