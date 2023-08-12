كشف أحد الدلالين عن دخل بائعي التمور خلال الموسم في سوق بريدة.
وذكر أن دخل الدلال خلال موسم بيع التمور يتراوح من 5 إلى 100 ألف ريال ، وفقًا لحديثه مع قناة «الإخبارية» .
وأضاف أن فترة موسم بيع التمور تصل إلى نحو 70 يومًا، مشيرًا إلى أن الدلال يحرج على التمور و يتم عرض السعر على صاحب التمور وإذا وافق تتم عملية البيع .
فيديو | "70 ألف ريال دخل الشخص في سوق بريدة للتمور"
أحد دلالين التمور يتحدث عن دخل بائعي التمور خلال الموسم#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/jCqbddmEHU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 11, 2023
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