كشف إبراهيم العمار مسوق التمور ، سبب تأخر سوق التمر لهذا العام لمدة 15 يومًا في بريدة.

وقال مسوق التمور : “كل تأخيرة فيها خيرة، الموسم الحالي يشهد اقبال كبير بسبب السياحة الداخلية، على عكس الموسم الماضي” ، وفقًا لحديثه مع قناة «الإخبارية» .

وأشار أن التقلبات الجوية وتغيرات المناخ، هي سبب تأخر موسم التمر لهذا العام لمدة 15 يومًا في بريدة، وهي حالة تشهدها كل دول العالم.

وحول طريقة اختيار أفضل أنواع التمر، قال العمار إن يكون التمر “طري”، لأن “الناشف” لا يصلح للتبريد.