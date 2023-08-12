أوضحت الدكتورة ألفى حلواني،من قيادات التوعية بمستشفى الملك فهد بجدة، تأثيرات شرب الكركديه على الصحة، والفئات التي يجب أن تستشير الطبيب قبل تناوله.

وقالت الطبيبة: “أظهرت الدراسات قدرة الكركديه على خفض ضغط الدم، كما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ويساعد على زيادة مستويات الكوليسترول المفيد في الدم .

وتابعت: أن الكركديه يساعد على الوقاية من أمراض القلب وأعراض القلق والاكتئاب، ويساعد في علاج بعض الالتهابات والحساسية” ، وفقًا لمداخلتها مع قناة «الإخبارية» .

كما أشارت إلى وجود فئات يجب أن تراجع الطبيب قبل تناول الكركديه، وهم مرضى السكري، والنساء الحوامل والمرضعات، ومن يتناولون أدوية الضغط والسكر، ومرضى الكلى والكبد، وأيضا مرضى القلب والأوعية الدموية.