يلاحظ بعض مالكي السيارات زيادة استهلاك الوقود في السيارة ويبدأ بعضهم في البحث عن أسبابها للحد من هذا الاستهلاك.

وأكد خبراء السيارات أن هناك أخطاء وسلوكيات خاطئة قد تؤدي لزيادة استهلاك السيارة للوقود، ومنها عدم غلق نوافذ السيارة بصورة مناسبة، حيث يفضل أن تكون نوافذ السيارة مغلقة بصورة مناسبة، حتى لا تزيد من مقاومة الهواء وينتج عن ذلك ارتفاع في نسبة الوقود.

وأضافوا أن وضعية الضغط الخاطئة على دواسة البنزين، والسير على سرعات مرتفعة قد يزيد من احتراق كمية كبيرة من الوقود، كما أن الحمولة الزائدة تزيد استهلاك الوقود لذا يجب أن يتخلص الفرد من الأغراض غير الهامة لتخفيف الحمولة.

ولفتوا إلى أن إهمال أعمال الصيانة الدورية للسيارة في موعدها المحدد، وتلف بخاخات الوقود وفلتر الهواء والبوجيهات تزيد من استهلاك الوقود، كما أن الازدحام المروري يزيد حركة الاحتراق الكامن بالسيارة، و في هذه الحالة يفضل أن نتجنب السير في أوقات الذروة، أو نقوم بإيقاف المحرك إذا طال الأمر للحد من استهلاك الوقود