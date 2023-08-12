علق قائد الأهلي السابق حسين عبدالغني، على الخطأ الذي ارتكبه حارس مرمى الفريق، السنغالي إدوارد ميندي أمام نادي الحزم.

وقال حسين عبدالغني، عبر برنامج “دورينا غير” على قناة السعودية: “لم استغرب هذا الخطأ من ميندي، فالأمر متكرر منه بشكل دائم منذ أيامه في تشيلسي الإنجليزي، وبكل تأكيد سيقوم المدرب يايسله بتحذيره بعد هذا الخطأ خصوصا أن هناك مباريات لا تحتمل ارتكاب مثل هذه الأخطاء”.

وأضاف: “الأهلي يحتاج إلى لاعب محور قوي (مركز 6)، ولا أعلم شيء عن قدوم سفيان أمرابط أو غيره بكل صراحة”.