أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم السبت، التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين من توتنهام هوتسبير بعقد لمدة 4 سنوات.

وكان المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، وصل مساء الجمعة إلى ميونيخ من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني تمهيداً للتوقيع مع بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم.

وتوصل الفريقان إلى اتفاق للتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا البالغ (30 عاما) مقابل صفقة ستزيد عن 100 مليون يورو (نحو 110 مليون دولار).