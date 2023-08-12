أعلن باريس سان جيرمان تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم عثمان ديمبلي، قادما من برشلونة ولمدة 5 مواسم.

ونشر باريس سان جيرمان مقطع فيديو بتعليق: مرحبا بك في منزلك الجديد يا عثمان.

يذكر أن انتقال ديمبلي جاء بعد اتفاق بين سان جيرمان وبرشلونة، مقابل 50.4 مليون يورو، وسيحمل عثمان رقم 24 على قميصه الجديد.

وأبدى رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي سعادته البالغة بعثمان، الذي يرى فيه الالتزام وأنه سيكون إضافة كبيرة للنادي.

فيما أعرب ديمبلي عن فرحته بهذا الانتقال، آملا أن يحقق الكثير من الإنجازات مع فريقه الجديد، وأكد أنه سيسعى لجعل كل عشاق النادي فخورين به.

والجدير بالذكر أن ديمبلي لعب لصالح برشلونة منذ عام 2017، خاض 185 مباراة، وسجل 40 هدف، وصنع 43 آخرين.