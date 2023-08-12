طالب الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، الجهات المعنية بالمحافظة بإعداد التقارير اللازمة للوقوف على حادثة الغرق التي وقعت مساء الخميس بالمحافظة، في إحدى التجمعات المائية وكان ضحيتها طفل في سن التاسعة من عمره.

وأكد محافظ الأحساء على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي وقوع مثل هذه الحادثة المؤلمة، معربًا عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الطفل في مصابهم الأليم، سائلاً الله تعالى أنْ يتغمد المتوفى بواسع رحمته ومغفرته وأن يجعله شفيعا لوالديه، وأنْ يلهم أهله وذويهه الصبر والسلوان.

وكانت فرق الدفاع المدني في محافظة الأحساء، انتشلت يوم الخميس، جثة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، إثر حادث غرق مأساوي في تجمع مائي تابع لمجمع إسكان الملك عبدالله جنوب مدينة الهفوف.

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