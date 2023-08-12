أكدت مصادر إعلامية، اليوم السبت، أن نادي الاتحاد مهتم بالتعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان السابق، في حال فشلت صفقة ضم مدافع الشباب حسان تمبتكي.

ووافق سيرخيو راموس، على فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعطي الاتحاد، الأولوية للتعاقد مع حسان تمبكتي مدافع الشباب وذلك في الفترة الصيفية الحالية بسبب اكتمال قائمة الأجانب ولكن في حال عدم إتمام الصفقة فقد تتجه المفاوضات بشكل جاد نحو خيار راموس.

وقدم نادي الاتحاد عرضاً ثانياً إلى إدارة الشباب من أجل حسان تمبكتي وذلك بعد رفضها العرض الأول المقدم.