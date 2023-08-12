فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية التي أقيمت مساء اليوم بملعب الملك فهد الرياضي بالطائف.

وسجل هدف الهلال اللاعب ميشائيل ديلغادو في الدقيقة الـ 51، فيما أحرز هدف النصر اللاعب كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ 74، ولجأ الحكم للأشواط الإضافية عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين.

وتمكن رونالدو من تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 98 في الشوط الإضافي الأول، وانتهت المباراة بفوز النصر بثنائية مقابل هدف ليتوج بذلك بكأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.