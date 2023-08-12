ظهر رئيسا الهلال والنصر، فهد بن نافل ومسلي آل معمر، اليوم السبت، في حديث جانبي، خلال لقاء الفريقين في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ووثقت الكاميرات حديث جانبي لفهد بن نافل ورئيس النصر قبل دقائق من انتهاء المباراة.

وكان الشوطين الأساسيين انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، لتلجأ المباراة إلى الأشواط الإضافية.