ظهر رئيسا الهلال والنصر، فهد بن نافل ومسلي آل معمر، اليوم السبت، في حديث جانبي، خلال لقاء الفريقين في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.
ووثقت الكاميرات حديث جانبي لفهد بن نافل ورئيس النصر قبل دقائق من انتهاء المباراة.
وكان الشوطين الأساسيين انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، لتلجأ المباراة إلى الأشواط الإضافية.
حديث جانبي بين رئيسي #الهلال و #النصر قبل نهاية المباراة النهائية لكأس #الملك_سلمان للأندية العربية
#البطولة_العربية
#كاس_الملك_سلمان_للاندية
عبر:@Saad_albogami_ pic.twitter.com/nuZ5zDYhvl
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 12, 2023
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