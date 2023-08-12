عبر لاعب الهلال عبدالله الحمدان عن حزنه بعد فوز النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.
ووثقت الكاميرات دخول الحمدان في نوبة بكاء بعد انتهاء المباراة لصالح النصر بنتيجة 2-1.
وكان النصر قد فاز على نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ليتوج بطلاً لكأس الملك سلمان للأندية العربية.
تبكي !!
انت اهم اسباب الخسارة لو حارس بوابة نادي الهلال لعب احسن ويالله اقضب الباب دور فريق ثاني هذا اذا لقيت من يبيك وان بقوك خذ رئيس النادي وقريبك والسبب الاخر مدربك اسم على مسمى خيسوس
تصيح ولا ما صبح شف لك نادي تراهم معد يبونك
خلاص كثر خيرك يا حمدان،، شف لك سنع وفكنا من غثاك الله يغثك