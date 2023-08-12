عبر لاعب الهلال عبدالله الحمدان عن حزنه بعد فوز النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ووثقت الكاميرات دخول الحمدان في نوبة بكاء بعد انتهاء المباراة لصالح النصر بنتيجة 2-1.

وكان النصر قد فاز على نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ليتوج بطلاً لكأس الملك سلمان للأندية العربية.