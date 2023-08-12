غمرت السعادة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كريستيانو رونالدو، عندما فاز فريقه بكأس الملك سلمان للأندية العربية.

وجاءت فرحة رونالدو عقب فوز فريقه على نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

واتجه رونالدو نحو الجماهير ورقص فرحا بتتويج فريقه بكأس الملك سلمان للأندية العربية وذلك للمرة الأولى في تاريخ نادي النصر.