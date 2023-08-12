تدخل لاعب فريق نادي الهلال، علي البليهي، لمنع غرز علم نادي النصر في ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف عقب فوز فريق النصر بكأس الملك سلمان للأندية العربية.

وكان لاعب النصر تاليسكا قد توجه لوسط الملعب من أجل غرز علم النصر به لكن البليهي تدخل بشكل عنيف لمنع ذلك، الأمر الذي حدث معه مشادة وتدخل آخرين لفض الاشتباك بينهما.