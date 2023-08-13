صرحت السلطات الأمريكية اليوم السبت بارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في جزر هاواي إلى 80 قتيلًا، فيما لا تزال تبحث عن مئات المفقودين وسط تواصل جهود إخماد النيران.

وكشفت شرطة ماوي عن اندلاع حريق جديد اليوم السبت في كانابالي غرب مأوى؛ ما دفعهم إلى إجلاء سكان المنطقة، حيث أطلقت السلطات تحقيقًا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وانتشاره الواسع في بلدة لاهاينا.

من جانبها، أوضحت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن الخسائر البشرية الناتجة عن الحرائق “كارثية”، فيما أوضحت الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية “فيما” أن حوالى 2207 مبان-معظمها سكنية- دُمرت أو تضررت.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في وقت سابق الولاية منطقة “كارثة كبرى”،فيما طلب البيت الأبيض 12 مليار دولار لتغطية عمليات الإنقاذ وإعادة الإعمار.