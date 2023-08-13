أكد الفنان اللبناني مروان خوري على رفضه الكامل لفكرة الإنجاب رغم علمه أنه باستطاعته تقديم الكثير لطفله، معتبراً أن الأمر يحمل مجازفة.

وقال مروان خوري أنه يتلقى التشجيع من الجميع من أجل الإنجاب بعد زواجه من ندى رمال بسبب الشعور الرائع الذي سيمنحه الطفل له، إلا أن خوفه الشديد من الأمر هو السبب وراء رفضه.

وأشار إلى أنه لا يستطيع المجازفة في هذا السن، مضيفًا: “الزواج مرحلة مهمة، الكل بقولي مروان لازم يكون عندك ولد لأنه رح يعطيك شعور وأنا بعرف هاد الشي، بس بيني وبين حالي بخاف وبقول لأ صرت بعمر ما بدي خاطر بولد بهالحياة مع أنه بعرف قديش حيعطيني وأنا أعطيه بس هيدا بتركها لربنا”.