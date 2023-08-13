تواردت أنباء عن توقف صفقة إنتقال المغربي ياسين بونو إلى ريال مدريد، جاء ذلك بسبب طلب إشبيلية سعر كبير مقابل إتمام المفاوضات، الأمر الذي يرفضه النادي الملكي.

يذكر أن بونو سوف يشارك مع المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية، والمقرر بدايته في يناير المقبل، كان ذلك من أسباب تعطل الصفقة أيضا.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد يحاول تعويض كورتوا، ولكن بأقل نفقات ممكنة، في حين يرغب إشبيلية بإنعاش وضعه الإقتصادي بهذه الصفقة.

حيث طالب إشبيلية النادي الملكي 20 مليون يورو، في حين يفضل مدريد إعارة بونو، وكانت المباحثات بين الناديين حول هذه النقطة.