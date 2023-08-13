روت مواطنة قصة تعرض أحد أقاربها للسرقة أثناء تواجدهم في اسطنبول بتركيا، في إحدى المولات الكبيرة.

ونشرت المواطنة مقطع فيديو روت خلاله القصة قائلة: “كلمتني سلفتي وقالت لي منال انشري السالفة وخلي الجميع يعرفون لينتبهون”.

وأضافت: “كانت في اسطنبول هي وزوجها وابنتهما التي تبلغ من العمر أقل من سنة وكانوا في أحد المولات الكبيرة، واحتاجت أن تغير لابنتها ودخلت في غرفة التغيير وبينما ينتظر الاب في أحد المقاهي جاءته فتاة ألهته عن أسرته”.

وتابعت: “تفاجأت سلفتي برجال يطرقون عليه الباب وسحبوا ابنتها منها، وأشهروا السكين في وجهها”، مشيرة إلى انها كان معها حقيبة بها أشياء ثمينة مجهورات وغيرها، وقالت لهم: “تكفون خذوها وعطوني بنتي”.

واستكملت: “أخذوا كل شيء واختفوا في ثواني، وكل ذلك حدث على مرأى ومسمع الجميع، فيما لم يتدخل الأمن في المركز التجاري لإنقاذهم”.

وأضافت: “كيف دخلوا المول بسكين وعدوامن نقاط التفتيش، الأب دخل عثر على بنته مرمية والأم طايحة على الأرض شيء يروع وما في أي تفاعل من الأمن في المول”.

وأنهت المواطنة المقطع بنصيحة لأي شخص يذهب إلى تركيا:”لا تلفتون النظر لكم بالمجهورات والملابس، وأي ماركات ومجوهرات خلوها في الرياض، الله يخلي لينا ديرتنا الحمدلله على نعمة الأمن والأمان”.

يذكر أن حوادث الاعتداء على السياح في تركيا، لاسيما السياح العرب، قد تكررت كثيرا في السنوات الأخيرة.