اقترب تطبيق WhatsApp على إطلاق ميزة الحسابات المتعددة التي طال انتظارها، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء أكثر من حساب واحد داخل نفس التطبيق.

وتعتبر الميزة حتى الآن تحت قيد الاختبار التجريبي، وتم إتاحتها لمستخدمين محددين، كما أشار WhatsApp أن هذا التحديث الجديد سيكون متوافقاً مع أنظمة Android 2.23.17.8.

كما تعتبر ميزة “الحسابات المتعددة” على WhatsApp هي تسهيل التواصل للمستخدمين الذين يمتلكون أكثر من حساب واحد، دون الحاجة إلى تغيير حساباتهم الشخصية على التطبيق.

وتساهم هذه الميزة أيضاً في تمكين المستخدمين من سهولة تخزين المحادثات المختلفة مثل المناقشات الخاصة والعمل والمناقشات الأخرى في مكان واحد، كما تتيح الوظيفة التبديل بين الحسابات دون الحاجة إلى استخدام أجهزة مميزة أو تطبيقات أخرى.