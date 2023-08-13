انفعل روي هودسون، مدرب كريستال بالاس، على لاعب شيفيلد يونايتد، ماكس لو، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وكان ماكس لو يحاول اللحاق بالكرة خارج الخطوط في الدقيقة 63، لكن المدرب المخضرم روي هودسون استحوذ عليها بقدمه، ليقوم لاعب شيفيلد يونايتد بإبعاد المدرب بيده، وهو ما جعله ينفعل عليه ويحاول الإمساك بيد اللاعب.

ولكن سرعان ما ابتعد شيفيلد عنه وهو يضحك، كما تدخل الحكم الرابع لإبعاد الطرفين قبل تطور الأمر.

وحقق هدف أودسون إدوار في الشوط الثاني كافيا الفوز لكريستال بالاس 1-صفر على شيفيلد يونايتد، ما منح أصحاب الأرض عودة مخيبة للآمال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب دام عامين.

وبدأ شيفيلد المباراة بشكل رائع وكاد أن يتقدم في الدقيقة التاسعة من خلال تسديدة بعيدة المدى لوليام أوسولا، لكن بالاس دخل في أجواء المباراة وكسر التعادل في الدقيقة 49 عندما حول إدوار عرضية جوردان أيو نحو الشباك.

ونجح الحارس ويس فودرينجهام في تصدي محاولتين من إدوار ويواكيم أندرسن في الشوط الثاني، حيث حظي بالاس بفرص أفضل، ولكن على الرغم من استحواذهم على الكرة في أغلب فترات اللقاء، لم يتمكن الضيوف من تعزيز تقدمهم.