أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى في كل من الرياض، جدة، المدينة المنورة، جازان، الدمام.

فيما يلي المسميات الوظيفية وشروط التقديم:

-فني رعاية مرضى (الرياض)

درجة البكالوريوس في تخصص (الأحياء، الكيمياء، علم الأحياء الدقيقة أو مايعادلها)

-ممرض قانوني (الرياض)

درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) أو ما يعادلهم.

-أخصائي تعقيم طبي (الرياض)

درجة البكالوريوس في تخصص (التعقيم الطبي)

-طبيب عام (الرياض، المدينة المنورة، الدمام، جدة، جازان)

درجة البكالوريوس في تخصص (طب وجراحة).

ويشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، بالإضافة لإجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته، واللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

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