وقعت شركة “التيمز” التقنية السعودية، اتفاقية مع شركة أيروبوتيكس الأمريكية المحدودة، لإنشاء بنية تحتية محلية لتصنيع طائرات بدون طيار مدنية في المملكة.

يأتي ذلك بعد أيام من توقيع اتفاقية بين المملكة وتركيا لتوطين صناعة المسيرات العسكرية في المملكة.

ويتضمن ذلك التحالف إنشاء مكتب في المملكة لتوطين أنظمة وحلول الطائرات من دون طيار ذاتية القيادة، وتوفير حلول البيانات الجوية للكيانات الحكومية والتجارية المحلية.