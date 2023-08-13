مع تقدم العمر تظهر بعض الأعراض الجديدة في جسمك وهي أمور طبيعية، وبعد إتمام عمر الـ 60 تزداد هذه التغيرات، ويجب تغيير نمط الحياة حينها.

وعرض تقرير تم نشره على موقع healthline بعض النصائح التي يجب اتباعها، لتحسين الحالة الصحية في هذا العمر منها:

١.أخذ التطعيمات اللازمة سواء أكانت لقاح كورونا أو الإنفلونزا، والالتهاب الديكي، وغيرها.

٢.متابعة قياس ضغط الدم بصفة دورية، لأن التعرض لارتفاع أو انخفاض به يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة.

٣.ضرورة ممارسة الرياضة فهي تقي من مرض السكري، وتحمي من التعرض لأي مضاعفات صحية.

٤.ضرورة شرب السوائل وخاصة المياه، فهي تساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم، وتحمي من تعرضه للجفاف، أو حدوث مشاكل في المسالك البولية، أو ارتفاع ضغط الدم، وينصح الأطباء بضرورة شرب ما يقرب من الـ 2 لتر يوميا.