سلط موقع “ذا هوليوود ريبورتر” الأمريكي الضوء على ما كانت عليه المملكة قبل نحو 10 سنوات بخصوص دور السينما.

وذكر الموقع أنه قبل سنوات كان السعوديون يسافرون إلى الدول المجاورة لارتياد دور السينما، ولكن بفضل الانفتاح، أصبحت المملكة مقصدا لعشاق الأفلام.

يذكر أن مجموع عدد صالات السينما في المملكة وصل إلى 66 صالة، تتوزع في 20 مدينة، فيما تقوم هيئة الإعلام المرئي والمسموع، بمراقبة جميع الأفلام السينمائية وتصنيفها قبل عرضها في دور السينما، إذ يجري التأكد من محتوى الفيلم وتحديد التصنيف العمري المناسب له.