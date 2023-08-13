طرحت شركة رينفي اوبرادورا المشغلة لقطار الحرمين وظائف تقنية شاغرة، وذلك بمقر الشركة بمدينة جدة.

وأفادت بأن الوظائف المتاحة بمسمى فني نظم معلومات، مشترطة على المتقدم أن خبرة 3 سنوات في الجودة، دبلوم في تخصصات ذات صلة.

وأضافت أن الوظائف المتاحة أيضا بمسميات مدير الأمن، مشيرة شروط التقديم تشمل أن يكون المتقدم مواطن، وحاصل على شهادة البكالوريوس يفضل في تخصص امن وسلامة، ولديه خبرة ذات علاقة لا تقل عن 4 سنوات بحد أقصى، داعية الراغبين في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية إلى الرابط التالي:

تُرسل السيرة الذاتية على البريد التالي: ( [email protected] )