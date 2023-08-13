ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى الانضمام إلى تحالف دولي لصناعة الجيل الجديد من الطائرات الحربية المقاتلة، أو ما يطلق عليها طائرات الجيل السادس “تيمبيست”.

وأضافت “فاينانشال تايمز” عن مصدر دفاعي بريطاني رفيع، إن لندن تمتلك شراكة استراتيجية مع الرياض، وحريصة بشدة على تعميق العمل في المشروع، وتحقيق تقدم قوي في أسرع وقت ممكن.

وتتميز الطائرة الجديدة “تيمبيست” بقدرات دفاعية وقتالية هائلة؛ إذ تفوق سرعة الصوت، ومزودة بأسلحة ليزر متطورة، ومنظومة اتصالات محصنة، كما أنها مزودة ببرامج للذكاء الاصطناعي.

ويمكن تزويد الطائرة الجديدة بمحركين، وأجنحة “دلتا” القادرة على حمل صواريخ تفوق سرعة الصوت.