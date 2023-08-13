شهدت بلدة يكلا التابعة لجنوب شرق إسبانيا واقعة مؤسفة، حيث لقت سيدة مسنة مصرعها بعدما أضرمت النيران في جسدها بالخطأ.

وكانت السيدة المسنة صاحبة الـ 71 عاما، قد أقدمت على استخدام كحول إكليل الجبل على أجزاء مختلفة من جسدها في محاولة للتهدئة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وبعد دقائق بسيطة أشعلت السيدة سيجارة، مما أدى إلى اشتعال النار في الكحول على جسدها، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية لا أوبينيون دي مورسيا.

وتم نقل السيدة إلى المستشفى بعد أن أصيبت بحروق شديدة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذها وتوفيت.