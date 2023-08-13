لقي شاب سوداني مصرعه على يد شقيقه بعد طعنه ثلاث طعنات في جسده بمصر، نتيجة خلافات على الميراث.

بداية تفاصيل الحادث كانت في مدينة 6 أكتوبر، عندما فوجئ سكان الحي بوجود قتيل يحمل الجنسية السودانية داخل أحد المنازل، وعند ذهابهم إلى مقر الواقعة صعقوا بأن المجني عليه قد قتل على يد شقيقه.

وأفاد شهود العيان على الواقعة، إن السبب وراء ارتكاب تلك الجريمة هي خلافات بين الإخوة على الميراث، حيث ذهب الشقيق الأكبر إلى مسقط رأسهم بالسودان لبيع ورث أبيهم عقب وفاته، ولكنه لم ينفذ ما وعد أشقائه بأنه سيقسم الأموال بينهم بالتساوي، وهو ما أنكره شقيقه الأصغر.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق معه.