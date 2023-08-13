كشفت ‏مصادر أن نادي ‎برشلونة توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لضم ‎اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

الجدير بالذكر أن اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو، خاض 47 مباراة مع مان سيتي وبايرن ميونخ، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 11 آخرين.