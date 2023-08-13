كشفت مصادر أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لضم اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.
الجدير بالذكر أن اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو، خاض 47 مباراة مع مان سيتي وبايرن ميونخ، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 11 آخرين.
كشفت مصادر أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لضم اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.
الجدير بالذكر أن اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو، خاض 47 مباراة مع مان سيتي وبايرن ميونخ، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 11 آخرين.
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