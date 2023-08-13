أفادت مصادر صحفية بأن نادي ليفربول الانجليزي وافق على بدء التفاوض مع نادي الاتحاد بخصوص انتقال اللاعب المصري محمد صلاح لصفوف الاتحاد .

ويأتي ذلك بعدما كان النادي الانجليزي رافضًا تمامًا لفكرة التخلي عن خدمات اللاعب.

وكانت مصادر صحفية أكدت أن نادي الاتحاد دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبلغ عرض الاتحاد المقدم لصلاح 180 مليون يورو لمدة موسمين، بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي هذا الصيف.