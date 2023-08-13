أكد الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل أن الهلال بإمكانه أن يحسم الدوري قبل نهايته بثلاث جولات.

جاء ذلك عبر لقائه في الرياضية السعودية، حيث أكد أنه بمجرد إعلان الهلال عن الثلاث صفقات الأجنبية الخاصة به سيحسم الدوري.

وكان هذا ردا على النقاش الذي دار أثناء حواره مع الإعلامي فيصل الشوشان، الذي يرى أن الهلال لا يمكن أن يكون المنافس الأول في البطولة، وأنه يكون من ضمن القائمة ولكن ليس الوحيد.