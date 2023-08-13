ألمح الناقد الرياضي طارق النوفل، إلى وجود شخصية معروفة تقوم بتعطيل كل الصفقات التي يرغب نادي الشباب في عقدها.

وقال طارق النوفل، عبر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية، أن المفاوض الشبابي يصطدم بوجود أشخاص يسربون بعدم القبول فهناك عرضا أفضل.

ودعا النوفل، الشخص الذي يتدخل في مفاوضات الشباب أن يتوقف ويترك النادي لإدارته لتحسم أموره في التعاقدات، فيما رفض الإفصاح عن هوية تلك الشخصية.